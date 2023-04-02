محمد الحلو لـ«الوطن»: «العملية نجحت وصحتي حلوة وواقف على رجلي»

طمأن محمد الحلو الجمهور على حالته الصحية، وخاصة أنه خضع الأيام الماضية لعملية جراحية في قدمه.

محمد الحلو يكشف تطورات حالته الصحية

وقال محمد الحلو لـ«الوطن»: «أنا صحتي زي الفل الحمد لله عملت العملية وأنا أهو صحتي حلوة وواقف على رجلي وجاي أغني للجمهور النهاردة».

ويعتبر حفل محمد الحلو في دار الأوبرا المصرية الأول بعد الأزمة الصحية الذي تعرض لها مؤخرا.

تعرض محمد الحلو لوعكة صحية

وكان محمد الحلو خضع لعملية جراحية في قدمه بعد تعرضه لعملية انسداد في شرايين القدم وذلك بعد 9 أشهر فقط من العملية السابقة.

غناء محمد الحلو تتر مسلسل ضرب نار

يذكر أن محمد الحلو يعرض له يوميا تتر مسلسل ضرب نار لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والذي يغنيه مع حنان ماضي في ثاني تعاون معها بعد 33 عامًا، فسبق وتعاونا الثنائي من قبل في تتر مسلسل الوسية.