رئيس اللجنة الأوليمبية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأساسي لنا

كتب: شريف سليمان

علق المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على حصول منتخبنا الوطني على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة الأفريقية للكبار بمدينة أبيدجان، بإجمالي 9 ميداليات متنوعة (4 ذهبيات، فضية واحدة، و4 برونزيات)، قائلا إن رئيس الاتحاد المصري للجودو، محمد مصطفى، بذل جهدا كبيرا منذ بداية توليه رئاسة الاتحاد.

وأضاف «إدريس» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها الصغير، مقدمتي «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «cbc»: «الإنجاز الكبير في هذه البطولة نتاج لتخطيط طويل المدى، والعمل المتواصل من قبل الاتحاد المصري للجودو»، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النجاح، وربما تحقق المداليات الأوروبية قريبًا.

وأكد ياسر إدريس، أن هذه الانتصارات نتيجة لسنوات من العمل الجاد والإرادة السياسية القوية التي تبذلها الدولة، حيث تحظى الرياضة بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد الدعم المعنوي أساسا لرفع معنويات اللاعبين: «الداعم الأساسي لنا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه دايما يقدم الدعم المعنوي».

وتحدث عن الدور المهم الذي يلعبه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم جميع الألعاب الرياضية في مصر، حيث يساهم التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، في تحقيق هذه الإنجازات.

وأوضح أن التنظيم الفني والإداري للاتحاد المصري للجودو، بجانب دعم أولياء الأمور، ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى اللاعبين وتحقيق هذه النتائج المبهرة.

وتطرق إلى أهمية التدريب المستمر، حيث يعمل لاعبو الجودو المصريون بجدية، حيث يتدربون مرتين يوميا في معسكرات تدريبية تجمع بين الرياضة والدراسة.

وأكد أن هذه الجهود تساهم في إعداد أبطال رياضيين قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات، بل وأيضا في تطوير شخصياتهم ليكونوا قدوة في المستقبل.