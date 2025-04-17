عرض الموسم الثاني من برنامج جوهرة مصرية على قناة CBC غدا الجمعة

عرض الموسم الثاني من برنامج جوهرة مصرية على قناة CBC غدا الجمعة

عرض الموسم الثاني من برنامج جوهرة مصرية على قناة CBC غدا الجمعة

تنطلق غدًا الجمعة، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج جوهرة مصرية، الذي تقدمه هبة عبدالفتاح، في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC، ويعود البرنامج في موسمه الجديد ليستكمل رسالته في تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمواهب المصرية والمبادرات المجتمعية التي تصنع الفارق في حياة الناس.

برنامج جوهرة مصرية

يتضمن برنامج جوهرة مصرية على قناة CBC، ثلاث فقرات رئيسية، وهي فقرة التوعية المجتمعية وتناقش قضايا اجتماعية وثقافية تهم المواطن المصري، وفقرة المواهب ويتم فيها تكريم عدد من الشباب الموهوبين من مختلف المحافظات.

مواعيد عرض البرنامج

ويتضمن البرنامج فقرة الملهمات، التي تكرم خلالها شخصيات نسائية مصرية مؤثرة، ويتم منحهن قلائد ذهبية، تقديرًا لإسهاماتهن في المجتمع، ويُعرض البرنامج أسبوعيًا كل يوم جمعة في تمام السادسة مساءً على قناة CBC في موسمه الثاني.

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