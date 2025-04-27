رئيس اتحاد الجودو: دعم الدولة أساس نجاحاتنا في البطولات الإفريقية

قال محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، بعد حصول منتخبنا الوطني على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة الأفريقية للكبار بمدينة أبيدجان: إن «هذا النجاح نتاج دعم الدولة المستمر والمبذول على كل الأصعدة، سواء كان ماديا أو معنويا أو تقنيا».

وأضاف «مطيع» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها الصغير، مقدمتي «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عبر قناة cbc: «الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، له دور كبير في تحقيق هذه الإنجازات، مشيرا إلى أن النجاح في البطولات يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية».

وتابع: «المنتخب المصري للجودو تمكن من تحقيق نتائج متميزة في بطولة إفريقيا الأخيرة، حيث أن المنافسة كانت قوية للغاية، لا سيما مع وجود منتخبات مثل الجزائر التي لم تحقق أي ميدالية ذهبية»، مشيرًا، إلى أن منتخبنا أعد العدة جيدًا لهذه البطولة، وهو ما ظهر في النتائج».

وذكر، أنّ الاتحاد المصري للجودو يضع خططا طموحة للمستقبل، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، موضحا أن الفريق يضم حاليا وجوها جديدة من اللاعبين الشباب، الذين تم دمجهم في الفريق الأول بعد تدريب مكثف، من بين هؤلاء اللاعبين الذين تألقوا في البطولة الأخيرة، كان عبد الله الذي فاز بميدالية ذهبية في وزن 100 كجم، وكذلك علي درويش الذي أحرز ميدالية برونزية في وزن 90 كيلوجراما، إضافة إلى مشاركة متميزة من اللاعبات المصريات اللواتي حققن ميداليات لأول مرة في بطولات إفريقيا.

وأكد أن الاستعدادات الحالية تستهدف تحقيق مزيد من النجاحات في البطولات المقبلة، معربا عن تفاؤله بمستقبل الجودو المصري، في ظل وجود جيل جديد من الأبطال، الذين يعكسون الجهد المبذول من قبل الدولة في دعم الشباب الرياضي.