5 أبراج فلكية تهرب من الضغط والحزن بابتسامة.. متصدقش سعادتها

كتبت: نرمين عزت

رغم أن الابتسامة عادةً ما تكون مرآة للسعادة، فإن البعض يهرب بها من ضغوط تلاحقه أو حزن يريد إخفاءه عمن حوله، وبشكل خاص هناك بعض الأشخاص ينتمون لأبراج فلكية مثل الأسد والميزان وغيرها، بارعون في استخدام الابتسامة كوسيلة للهروب من الأحزان والضغوط النفسية، يظهرون للناس وجهًا مشرقًا بينما يعيشون صراعات داخلية صامتة، وفق موقع «myinnercreative» البريطاني.

5 أبراج فلكية تتهرب من الضغوط والحزن بابتسامة

1- الحوت

برج الحوت أحد الأبراج الفلكية الخمسة الذين لديهم عاطفة قوية، وغالبًا ما يحول هذه الحساسية إلى لطفٍ ظاهري يُخفي الكثير من الاضطرابات الداخلية، يتناغم مع مشاعر الآخرين ويرغب في الاحتفاظ بألمه مخفيًا، لذا؛ تجده يبتسم ويومئ برأسه بينما يتحمل مشكلته في هدوء وصمت.

2- الميزان

يمكنك تمييز ابتسامة الميزان من مسافة بعيدة، عادةً ما تكون مشرقة، أنيقة، ومصحوبة بتعليق سريع يُريح الجميع، يزدهر بالتوازن والإنصاف والانسجام، لذلك فإن الابتسامة المستمرة غالبًا ما تبدو أبسط طريقة للحفاظ على هدوء بيئته، ومع ذلك، مظهره الخارجي الساحر يخفي في كثير من الأحيان مخاوف أعمق واضطرابات ومشاكل، فلا يجب أن تصدق سعادته الزائفة.

3- السرطان

مواليد برج السرطان من الأشخاص الذين لديهم قدر لا ينضب من التعاطف، قد يلوّح لك بابتسامة لطيفة، مما يجعلك تشعر بالدفء والترحيب، ولكن خلف هذه القشرة يتعاملون مع موجة من المشاعر التي يمكن أن تطغى عليهم، هؤلاء الأشخاص يكرهون الشعور بالضعف أمام الآخرين، لذا يحاولون الحفاظ على السد العاطفي سليمًا، لديهم تناقض مثير للاهتمام؛ إنهم يهتمون كثيرًا بالجميع، ومع ذلك يقاومون السماح لأي شخص برؤيتهم في حالة من الحاجة العاطفية.

4- الأسد

رغم مظهرهم الواثق والقوي، لا يبوح مواليد برج الأسد بمعاناتهم الداخلية بسهولة، يفضلون الظهور بمظهر المنتصر دومًا، حتى وإن كانت قلوبهم مثقلة بالهموم.

5- القوس

القوس هو المغامر في دائرة الأبراج، يبحث دائمًا عن تجارب جديدة، ويحتضن التغيير، ويطلق النكات الذكية، لذا عندما يدخل الغرفة وهو مبتسم، من السهل الافتراض أنه يعيش حياة خالية من الهموم، لكن الحقيقة غير ذلك.