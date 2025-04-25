5 أبراج فلكية الأكثر حظًا ماليًا في مايو: اكتشف يومك الذهبي

كتبت:- نرمين عزت

بخلاف التسلية التي يجدها البعض في قراءة الطالع، هناك آخرون يرون فيها وسيلة للهروب من الواقع، ويُصدّقون ما تقوله الأبراج فيما يخص الحظ والثروات المالية، على سبيل المثال، يعتقد البعض أن هناك أيامًا أكثر حظًا في مايو لكل برج، وهي الأيام التي يمكنهم فيها بسهولة التعاون مع الكون لتحقيق مبتغاهم، إذ يجلب عطارد الغنيّ والوافر لأبراج مثل الثور، والعقرب، والأسد، وغيرهم من الأبراج، وفق موقع «YourTango».

اليوم الأكثر حظًا لبرجك ماليًا في شهر مايو 2025



ينتقل عطارد إلى برج الحمل في يوم 10 مايو، وهو المتحكم في القطاع المالي له، وسيبقى في برج الثور من 10 إلى 25 مايو، مما يتيح له فرصة رائعة لبناء ثروة. ومن المتوقع أن يعزز مهاراته في التواصل العملي، وهذا سيجلب فرصًا وعروضًا أكبر لزيادة أموال مواليد برج الثور.

برج الجوزاء



منذ دخول بلوتو برج الدلو في 21 يناير، ينتعش بيت الحظ لدى برج الجوزاء، وهذا يدل على مرحلة وتطور كبيرين، حيث يبدأ مواليد هذا البرج العمل على تحقيق بدايات جديدة ومسار حياة ذي معنى. وفي 4 مايو، سيبقى بلوتو في وضع تراجعي في برج الدلو حتى 13 أكتوبر، ومن المتوقع أن يعزز بلوتو حدسك وروحانيتك في هذا الجانب من حياتك.

برج العذراء



يُعتبر شهر مايو فترة ذهبية لمواليد برج العذراء، حيث تشير التوقعات إلى تحسن كبير في أوضاعهم المالية. تأثيرات كوكبي المشتري وزحل ستنعكس إيجابيًا على أرصدتهم البنكية، مما يتيح لهم فرصًا لتحقيق مكاسب مالية ملموسة. واليوم الأكثر حظًا ووفرة مالية لهم هو يوم 20 مايو، إذ تنتقل الشمس إليه مُعلنةً بداية موسم جديد من الأبراج، وتُسيطر طاقة الجوزاء على بيت حياته المهنية والأهداف، بينما تُمثّل الشمس الأفعال والتغييرات الخارجية.

برج الأسد



مواليد برج الأسد سيشهدون تحسنًا في أوضاعهم المالية خلال شهر مايو، مع فرص لتحقيق مكاسب مالية واستقرار مادي، بسبب تأثيرات الكواكب التي تدعمهم في تحقيق أهدافهم المالية. ويبدأ ذلك من 16 مايو، حيث يكتسب فرصة هائلة لتوسيع آفاق حياته، بعد انتقال برج الحمل في بيت الحظ لديه، وغالبًا ما تجلب معه أشياء مثل السفر والمكاسب الكبرى.

برج العقرب



برج العقرب يستعد لتغيير حياته، فمنذ العام الماضي يشعر برغبة قوية في التركيز على ما يجب تغييره ليشعر بالرضا والسعادة، وذلك بفضل دخول كوكب المشتري إلى برج الجوزاء، الذي يُحرّك قطاع التحول لديه. وبشكل خاص، في 25 مايو ستتاح له فرصة ثمينة للثروة والتغيرات الهائلة.