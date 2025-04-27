نائب وزيرة التضامن تشيد بمشروعات طالبات التعليم الفني ضمن «هي تقود»

نائب وزيرة التضامن تشيد بمشروعات طالبات التعليم الفني ضمن «هي تقود»

نائب وزيرة التضامن تشيد بمشروعات طالبات التعليم الفني ضمن «هي تقود»

استمعت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، للتفاصيل الكاملة للمشروعات التي صممتها وأنتجتها طالبات مدارس التعليم الفني المشاركات بالنسخة الرابعة من برنامج «هي تقود».

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الحفل الختامي، وإطلاق النسخة الأولى من برنامج «قادة مدارس الجمهورية» في إطار استراتيجية مؤسسة «شباب القادة» لدعم وتمكين طلاب التعليم ما قبل الجامعي.

وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها البالغة بمشروعات الطالبات، إذ ظهر خلال إبداعهن في تنفيذ أفكار تخدم البيئة، مؤكدة أن الوزارة ستقدم لجميع المشروعات كل سبل الدعم لاستكمالها.

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