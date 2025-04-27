تردد قناة مدرستنا 3 الجديد على النايل سات.. محتوى الثانوية

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، عبر قناة مدرستنا 3 في إطار دعمها التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية، مع مراعاة التغيرات المستمرة في المناهج وأساليب التقييم.

ونقدم في السطور التالية تردد قناة مدرستنا 3 الجديد، بهدف تقديم أفضل جودة بث للطلاب في مختلف المحافظات، إذ تعد القناة واحدة من أهم وسائل دعم الطلاب في شرح ومراجعة المناهج الدراسية بشكل مجاني.

تردد قناة مدرستنا 3 الجديد على النايل سات

يمكن استقبال قناة مدرستنا 3 على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 12206 ميجاهرتز

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تتميز القناة ببث عالي الجودة يساهم في وصول المحتوى التعليمي للطلاب بشكل واضح ومنظم.

محتوى قناة مدرستنا 3

تركز قناة مدرستنا 3 على تقديم شرح شامل ومبسط لجميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الصفين الأول والثاني والثالث الثانوي، ويشمل محتوى القناة ما يلي:

شرح المناهج الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تقديم مراجعات نهائية قبل الامتحانات.

عرض نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة مع حلولها النموذجية.

تبسيط المفاهيم العلمية والأدبية بما يتناسب مع مستوى الطلاب.

وتحرص القناة على عرض النماذج الاسترشادية يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة عرضها في العاشرة صباحًا من اليوم التالي، مما يوفر مرونة للطلاب لمتابعة الدروس في الأوقات المناسبة لهم.

خطوات ضبط تردد قناة مدرستنا 3

يمكن للطلاب وأولياء الأمور ضبط تردد القناة بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

اختيار الإعدادات ثم الدخول إلى تركيب أو التركيب اليدوي.

إدخال بيانات التردد الموضحة أعلاه بدقة.

بدء عملية البحث عن القنوات.

حفظ القناة بعد ظهورها في نتائج البحث.

متابعة قناة مدرستنا 3 عبر المنصات الرقمية

بجانب البث الفضائي، تتيح وزارة التربية والتعليم متابعة محتوى قناة مدرستنا 3 عبر عدة وسائل إلكترونية لضمان وصول الشرح لجميع الطلاب، ومن أبرز هذه الوسائل تطبيق مدرستنا بلس الذي يوفر إمكانية مشاهدة الدروس والمراجعات في أي وقت، بالإضافة إلى قناة مدرستنا 3 الرسمية على منصة يوتيوب، والتي تقدم تسجيلات لكافة الحلقات والمراجعات التعليمية.