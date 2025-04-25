تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بعد تطبيق التوقيت الصيفي

تجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، وخاصة جماهير النادي الأهلي، اليوم الجمعة إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف المارد الأحمر نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي، في مواجهة حاسمة يسعى فيها الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية لتحقيق اللقب المفضل له والذي احتكره لعدة أعوام متتتالية في السنوات الأخيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بعد تطبيق التوقيت الصيفي

ونعرض فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.



أعلنت قناة أون تايم سبورتس عن إذاعتها للمباراة عبر ترددها الأرضي المفتوح، ليتمكن المشجعون داخل مصر من متابعة اللقاء مجانًا، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف ليتولى مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس الأرضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز



قناة أون تايم سبورتس (الأرضية - مصر فقط):



التردد الأرضي: UHF 32



طريقة الاستقبال



باستخدام جهاز استقبال رقمي (DVB-T2) متصل بالتلفزيون.



أو من خلال فصل سلك الدش وتشغيل وضع البحث الرقمي في التلفاز لاستقبال البث الأرضي.



كما تنقل المباراة قناة beIN Sports HD 6 باعتبارها الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.​





1. قناة beIN Sports HD 6

تُعد القناة الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.​



تردد قناة beIN Sports HD 6



القمر الصناعي: سهيل سات 1 (Es'hail 1)



التردد: 11054 ميجاهرتز



الاستقطاب: أفقي (Horizontal)



معدل الترميز: 27500



تصحيح الخطأ (FEC): 2/3



نظام البث: DVB-S2​





