«الصحة»: إغلاق عيادة «زون درما كلينك» لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة «زون درما كلينك» المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تأتي هذه الجهود بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية، ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى وتداول النفايات الطبية بدون ترخيص، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، بالإضافة الى وجود أجهزة طبية وأجهزة فصل دم بدون ترخيص.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و«تشميع» العيادة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وتسليم القائم عليها «منتحل صفة الطبيب» للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مضيفا أنه جرى تحرير محضر بجميع الأدوية التي جرى ضبطها، وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

ودعا «زكي» المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.