وظائف مجلس الضمان الصحي بالرياض.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

كتب: عبد العزيز سلامة

أعلن مجلس الضمان الصحي توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، ضمن جهوده لدعم الكفاءات الوطنية وتأهيلهم للعمل في بيئة احترافية ضمن قطاع الرعاية الصحية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل وظائف مجلس الضمان الصحي بالرياض والشروط المطلوبة، وطريقة التقديم.

وظائف مجلس الضمان الصحي بالرياض

جاء إعلان مجلس الضمان الصحي ليشمل عدة مسميات وظيفية متنوعة تناسب مختلف الخلفيات الأكاديمية والخبرات العملية، وهي كالتالي:

- أخصائي تخطيط استراتيجي، وذلك للحاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، مع توفر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي أو المجالات ذات الصلة.

- أخصائي أول امتثال الأمن السيبراني، مع الحصول على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات، علوم الحاسب، أو الأمن السيبراني، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في الأمن السيبراني والامتثال.

- قائد فريق إدارة المخاطر، للحاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص مشابه، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المخاطر.

- مستشار أول علوم البيانات، درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علوم وتحليل البيانات أو الذكاء الاصطناعي، مع خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال تحليل البيانات أو علوم البيانات.

- مستشار أول تمويل وسياسات وابتكار الرعاية الصحية، للحاصلين على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في السياسات الصحية، الإدارة الصحية، الاقتصاد الصحي أو تمويل الرعاية الصحية، والخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجالات التمويل والسياسات الصحية.

موعد وطريقة التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي

أوضح المجلس أن التقديم على الوظائف بدأ يوم الجمعة 27 شوال 1446هـ الموافق 25 أبريل 2025م، ويتم التقديم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي عبر هذا الرابط.

الانتقال إلى صفحة بوابة التوظيف.

اختيار الوظيفة المناسبة بناءً على المؤهلات والخبرات.

قراءة متطلبات الوظيفة بدقة.

تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة (سيرة ذاتية حديثة، شهادات أكاديمية، شهادات خبرة).

إرسال الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

شروط ومتطلبات التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي

لضمان قبول الطلبات، وضع المجلس مجموعة من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.

امتلاك خبرة عملية مناسبة حسب متطلبات الوظيفة.

إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

امتلاك مهارات تحليلية وتخطيطية قوية.

القدرة على العمل ضمن فريق والعمل تحت الضغط.

مزايا العمل في وظائف مجلس الضمان الصحي

يقدم مجلس الضمان الصحي لموظفيه بيئة عمل متميزة تتسم بالاحترافية وتدعم التطوير الشخصي والمهني، وتشمل أبرز المزايا:

رواتب مجزية وحوافز مالية تنافسية.

برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة.

فرص واسعة للترقي الوظيفي.

بيئة عمل داعمة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي.

المشاركة في مبادرات وطنية تهدف إلى تحسين جودة القطاع الصحي.