محمود حميدة أول حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (فيديو)

محمود حميدة أول حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (فيديو)

محمود حميدة أول حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (فيديو)

كتبت : أميرة عزالدين

انطلقت فعاليات ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، داخل دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، في دورته الـ11، التي تضم العديد من الفعاليات الفنية المهمة.

محمود حميدة يؤكد على أهمية دعم الأفلام القصيرة

وصل منذ قليل، الفنان محمود حميدة كأول حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، الذي أكد أهمية دعم الأفلام القصيرة، خاصة أنه يضم مجموعة من الشباب الموهوبين، خاصة أن مرحلة صناعة هذه النوعية الأفلام تحتاج إلى مجهود كبير.

مشاركة محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

من المقرر أن تقام غدا ندوة خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعنوان «رقمنة التراث الفني وتحديات الحفاظ علي الموروث الثقافي»، بحضور نجله مؤسس مشروع ديجتالز رجل الأعمال خالد حميدة، إذ تتناول كيفية الحفاظ على التراث الفني والثقافي.

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