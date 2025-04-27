من بابا الفاتيكان القادم؟.. قائمة مرشحين من العراق والفلبين وأمريكا

مع وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا، دخل الفاتيكان مرحلة الكرسي الشاغر، استعدادًا لاختيار خليفة جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، ومع تزايد التكهنات، برزت أسماء كثيرة لكرادلة رتبة كنسية أعلى من الأسقف وأدنى من البابا في الكنيسة الكاثوليكية من مختلف أنحاء العالم كمرشحين محتملين لهذا المنصب الرفيع.

بداية مرحلة الكرسي الشاغر

بموجب القانون الكنسي الصادر عن البابا يوحنا بولس الثاني عام 1996، أصبح الفاتيكان يعيش الآن فترة الكرسي الشاغر، وهي مرحلة يتم فيها تعليق معظم صلاحيات كبار مسؤولي الكنيسة، باستثناء القضايا العاجلة، يتولى الكاردينال "الكاميرلينجو" وهو خادم البابا الراحل، وهو حاليًا الأمريكي كيفن فاريل، مسؤولية إدارة شؤون الفاتيكان اليومية والتحضير لعملية انتخاب البابا الجديد.

كيف يتم انتخاب البابا؟

تبدأ خطوات التصويت لانتخاب بابا الفاتيكان القادم بعد مرور 15 إلى 20 يومًا من وفاة البابا، أي أن المجمع المغلق من المقرر أن ينطلق بين يومي 6 مايو و10 مايو.

ويتم الدعوة إلى مجمع مغلق حيث يقوم الكاميرلينجو بدعوة الكرادلة ، وتكون الدعوة لاختيار بابا الفاتيكان القادم لجميع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما، وذلك عبر الانتخابات.

التحضير الروحي: تقام قداسات خاصة وجلسات صلاة وتأمل لطلب الهداية الإلهية في اختيار البابا المناسب ثم يجتمع الكرادلة الناخبون داخل كنيسة السيستين، ويلتزم الكرادلة بالسرية التامة أثناء هذه العملية، معزولين عن العالم الخارجي، حتى انتهاء الاقتراع.



أما عن عملية التصويت لاختيار بابا الفاتيكان القادم فإنها تجرى في 4 جولات اقتراع يوميا (اثنتان صباحا واثنتان بعد الظهر)، ويتم حرق أوراق الاقتراع بعد كل جولة، ويشير الدخان الأسود إلى أن التصويت لم يُحسم، بينما يشير الدخان الأبيض إلى انتخاب البابا الجديد ويستمر المجمع المغلق حتى يحصل مرشح على أغلبية الثلثين.

من هو بابا الفاتيكان القادم؟

وحول أبرز التكهنات المنتشرة حول بابا الفاتيكان القادم هم:

جان مارك أفيلين – فرنسا



مقرب من فكر البابا فرنسيس، معروف بدعمه لقضايا الهجرة والحوار مع المسلمين.

بيتر إردو – المجر



يتمتع بعلاقات قوية مع الكنائس الشرقية ويتحدث عدة لغات.

ماريو جريش – مالطا

بدأ محافظًا وأصبح من كبار داعمي إصلاحات البابا فرنسيس، يتميز بخطاباته الداعمة لانفتاح الكنيسة.

خوان خوسيه أوميلا – إسبانيا

رجل متواضع ورعوي، معروف بمناصرته للعدالة الاجتماعية وانحيازه لرؤية كنسية شاملة ورحيمة.

بيترو بارولين – إيطاليا

دبلوماسي وسكرتير دولة الفاتيكان، يمثل توازنًا بين التقدميين والمحافظين في الكنيسة.

لويس أنطونيو تاغلي – الفلبين

فرنسيس الآسيوي، يحمل رؤية رعوية اجتماعية قوية، وقد يكون أول بابا آسيوي في تاريخ الكنيسة.

جوزيف توبين – الولايات المتحدة

صوت معتدل في الكنيسة الأمريكية، عُرف بتسامحه وإدارته الشفافة لقضايا الاعتداءات الجنسية.

بيتر توركسون – غانا

مرشح أفريقي، يجمع بين الخبرة الرعوية والدبلوماسية الدولية في قضايا العدالة والسلام.

ماتيو ماريا زوبي – إيطاليا

كاهن الشارع وصديق المهمشين، متواضع ومحبوب، يمثل التيار الاجتماعي داخل الكنيسة الإيطالية.

لويس رافائيل ساكو – العراق

بطريرك كلداني من العراق، رمز للتسامح والسلام بين الأديان، ويمثل الشرق الأوسط في السباق البابوي.