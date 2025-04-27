«الإداري» تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي هلال برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، التي تطالب بإعادة الانتخابات على المنصب.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من المذكور، يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.

وذكر تقرير هيئة المفوضين أنه عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات.

وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار أخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.