أستاذ علوم سياسية: قناة السويس ممر مصري ولا يحق لأي دولة الطعن في ذلك

علّق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها وزير خارجيته بالسعي لعبور السفن التجارية والعسكرية الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس.

وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الأحد، إن قناة السويس افتُتحت في ديسمبر 1869، بناءً على فكرة لمهندس معماري فرنسي، وحُفرت بسواعد مئات الآلاف من المصريين الذين بذلوا دماءهم في سبيل إنجاز هذا المشروع العملاق، إذ شهد افتتاح القناة احتفالات كبيرة آنذاك.

قناة السويس ليست مجرد ممر دولي مفتوح بلا شروط

وأكد أن قناة السويس ليست مجرد ممر دولي مفتوح بلا شروط، بل ممر مصري خالص يخضع بالكامل للسيادة المصرية، ولا يوجد أي مستند قانوني أو تاريخي ينتقص من حقوق مصر أو من ولايتها الكاملة عليه.

وأضاف أن ما قامت به مصر في سيناء لم يكن لصالحها فقط، بل كان أيضًا لصالح العالم بأسره، مشيرًا إلى أن سيناء كان يمكن أن تتحول إلى بؤرة لتفريغ الإرهاب لولا الجهود المصرية الحثيثة.

مصر تنتقص من حقوقها في قناة السويس

وتابع: "أي دولة تتصور أن مصر تنتقص من حقوقها في قناة السويس لا تستند إلى وقائع تاريخية أو أسانيد قانونية حقيقية"، مشددًا على أهمية التحلي بالحذر وعدم الانجرار إلى مواجهات مباشرة.

واستطرد: "علينا بالمناورة السياسية.. والسؤال المطروح الآن هل ينتهي الموضوع عند هذا الحد؟ وهل يرسل وزير الخارجية الأمريكي مذكرة رسمية لمصر بهذا الشأن؟".