رئيسة المجلس القومي للمرأة: طالبات مصر عظيمات وقادة مستقبل

أشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بطالبات مصر، مؤكدة أنهم عظيمات هذا الوطن وقادة مستقبله، مشيرة إلى فخرها وسعادتها بالمشاركة في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من برنامج «هي تقود»، الذي يعد من البرامج الرائدة في دعم طالبات التعليم الفني.

وأوضحت «عمار» خلال كلمتها أثناء فعاليات المسابقة النهائية للنسخة الرابعة من برنامج «هي تقود»، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في دعم الطالبات من خلال تبني أفكار مشاريع تخدم المجتمع، وتوفر لهن مصدر دخل مستدام في المستقبل، ما يفتح أمامهن آفاقا جديدة نحو الاستقلال المالي والتمكين المهني.

وأضافت أن البرنامج سلط الضوء على أهمية التعليم الفني، الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطور الصناعي والاقتصادي بمصر، ويُعد من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن تطوير التعليم الفني لم يعد رفاهية، بل ضرورة مجتمعية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن تمكين الفتيات من خلال التعليم الفني لا يُعد مجرد مسار دراسي، بل بوابة حقيقية نحو مستقبل واعد، ومشاركة فاعلة في سوق العمل بمختلف التخصصات التي تتطلب المهارة والإبداع.