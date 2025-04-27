افتتاح بيت ثقافة المساعيد بالعريش ضمن احتفالات الذكرى الـ43 لتحرير سيناء
افتتاح بيت ثقافة المساعيد بالعريش ضمن احتفالات الذكرى الـ43 لتحرير سيناء
كتبت- إلهام الكردوسي:
افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بيت ثقافة المساعيد، بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور محمد معوض عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء -بالإنابة عن اللواء الدكتور خالد مجاور-، محافظ شمال سيناء، وخالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.
صورة مضيئة لإصرار الدولة على بناء شخصية تمتلك أسلحة الوعي بقيمة الوطن
أكد وزير الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة المساعيد، يأتي تفعيلا لمنهجية الدولة المصرية إزاء التوسع في تطوير البنى التحتية للمنشآت الثقافية، ويُجسد صورة مضيئة لإصرار الدولة المصرية على الاهتمام بتقديم الخدمات المتكاملة تنمويًا وثقافيًا لأبناء سيناء، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، والحرص على تفعيل مختلف الأدوات والأساليب الإبداعية التي تُسهم في بناء الشخصية المصرية، وخلق أجيال تمتلك أسلحة الوعي بقيمة الوطن والحفاظ على مقدراته.
وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للفنانين والنابغين وذوي المواهب المتعددة، لُصنع المزيد من الإبداع الذي من شأنه تحقيق التقدم المجتمعي المنشود، واستثمار الثقافة والفنون كضمانة فاعلة لصناعة الوجدان الإنساني، وبناء شخصية تقوم مفرداتها علي العقل والفكر المتوازن القادر على رفض الأفكار الهدامة للمجتمعات.
كما تفقد الوزير أروقة البيت المتعددة، مُشِيدًا بمستوى الخدمات الثقافية التي يقدمها للنشء والشباب، موجها بمواصلة تطويرها، مؤكدا أن البيت أضحى يمثل صرحا ومركزا للإشعاع الثقافي يضاف إلى رصيد المنشآت الإبداعية التي تمتلكها محافظة شمال سيناء، معربا عن ثقته بمستوى البرامج الثقافية المُخطط تنفيذها بالبيت على صعيدي التنوع والمضمون، في أن تؤتي ثمارها البناءة بإثراء الحياة الإبداعية بالمحافظة وخدمة أبنائها.
كما حرص على مشاركة مجموعة كبيرة من أطفال محافظة سيناء ومدينة غزة الفلسطينية، أنشطتهم المتعددة التي قدموها في فعاليات الافتتاح، حيث الرسم والموسيقى والفنون الشعبية وغيرها، وحثهم على مواصلة الإبداع، والتمسك بقيم هويتنا الوطنية، ووصفهم بأمل مصر ومستقبلها المشرق، مشيدًا بمواهبهم الواعدة، مؤكدا الحرص على تقديم مختلف أشكال الدعم لصقل قدراتهم الإبداعية.
وأكد خالد اللبان، أن افتتاح بيت ثقافة المساعيد في شمال سيناء يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في تنمية سيناء ونشر الوعي الثقافي بين أبنائها، لافتا إلى أن تزامن الافتتاح مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء، يحمل دلالة عميقة على أن معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير.
وأوضح أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعمل على مد جسور المعرفة وتعميق الهوية الوطنية في مختلف ربوع مصر، وفي القلب منها سيناء، مشيرا إلى أن بيت ثقافة المساعيد سيكون منارة إشعاع فكري وإبداعي، تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب بين شباب وأطفال المنطقة.
وأكد محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أن افتتاح بيت ثقافة المساعيد يمثل خطوة جديدة في طريق ترسيخ العدالة الثقافية التي تتبناها الدولة وفي مناسبة وطنية نعتز بها جميعًا وهي ذكرى تحرير سيناء، موضحا أن وصول الخدمات الثقافية إلى قلب شمال سيناء يعزز من حضور الثقافة كحق أصيل لكل مواطن، مضيفا أن الهيئة تعمل على أن تكون الثقافة جزءا فاعلا في جهود التنمية الشاملة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية الثقافية.
يذكر أن المساحة الكلية لبيت ثقافة المساعيد تبلغ 1935 مترا مربعا، وتبلغ مساحة المبنى الداخلي نحو 650 مترا مربعا، والمبنى مكون من طابق واحد عبارة عن (مركز تكنولوجيا المعلومات- نادي علوم - قاعة ندوات - مكتبة للكبار - مكتبة للطفل- قاعة فنون تشكيلية- الملحق الإداري)، وغيرها.