صورة مضيئة لإصرار الدولة على بناء شخصية تمتلك أسلحة الوعي بقيمة الوطن

أكد وزير الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة المساعيد، يأتي تفعيلا لمنهجية الدولة المصرية إزاء التوسع في تطوير البنى التحتية للمنشآت الثقافية، ويُجسد صورة مضيئة لإصرار الدولة المصرية على الاهتمام بتقديم الخدمات المتكاملة تنمويًا وثقافيًا لأبناء سيناء، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، والحرص على تفعيل مختلف الأدوات والأساليب الإبداعية التي تُسهم في بناء الشخصية المصرية، وخلق أجيال تمتلك أسلحة الوعي بقيمة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للفنانين والنابغين وذوي المواهب المتعددة، لُصنع المزيد من الإبداع الذي من شأنه تحقيق التقدم المجتمعي المنشود، واستثمار الثقافة والفنون كضمانة فاعلة لصناعة الوجدان الإنساني، وبناء شخصية تقوم مفرداتها علي العقل والفكر المتوازن القادر على رفض الأفكار الهدامة للمجتمعات.

كما تفقد الوزير أروقة البيت المتعددة، مُشِيدًا بمستوى الخدمات الثقافية التي يقدمها للنشء والشباب، موجها بمواصلة تطويرها، مؤكدا أن البيت أضحى يمثل صرحا ومركزا للإشعاع الثقافي يضاف إلى رصيد المنشآت الإبداعية التي تمتلكها محافظة شمال سيناء، معربا عن ثقته بمستوى البرامج الثقافية المُخطط تنفيذها بالبيت على صعيدي التنوع والمضمون، في أن تؤتي ثمارها البناءة بإثراء الحياة الإبداعية بالمحافظة وخدمة أبنائها.