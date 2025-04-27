علي الدين هلال: التعامل مع ترامب يحتاج إلى احترافية ووعي لتحقيق الاستقرار العالمي

علي الدين هلال: التعامل مع ترامب يحتاج إلى احترافية ووعي لتحقيق الاستقرار العالمي

علي الدين هلال: التعامل مع ترامب يحتاج إلى احترافية ووعي لتحقيق الاستقرار العالمي

أجاب الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تساؤل حول كيفية التعامل مع شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته الصادمة، خاصة بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس.

وقال "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الأحد، إن التعامل مع ترامب يتطلب فهمًا دقيقًا لمفاتيح شخصيته، موضحًا أنه يمتلك "هالة قوة" وفرط ثقة بالنفس، جاء إلى السلطة بقوة عارمة، ويتحرك كقطار فائق السرعة دون إضاءة، ودون أن يكون حوله من ينصحه أو يعارضه، إذ أن من يجرؤ على ذلك قد يشن ترامب عليه حربًا داخل الحكومة الفيدرالية نفسها.

وأضاف أن ترامب شخصية لا تؤمن بالآراء، بل بالأرقام والمصالح المباشرة، معتبرًا أن شعبية دونالد ترامب بدأت تتناقص مع الوقت، ولذلك فإن أفضل طريقة للتعامل معه ليست بالرفض المباشر لمقترحاته، بل بطرح بدائل عملية، كما حدث في موضوع التهجير الذي أثير سابقًا.

وأكد هلال أن الواقع السياسي الحالي، الذي يفرض التعامل مع ترامب، هو واقع لم نختره ولكنه فرض علينا، مشددًا على ضرورة التعامل معه بوعي واحترافية، دون تهوين أو تهويل، وبهدف الدفع نحو تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

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