معهد البحوث الفلكية يحدد موعد إجازة المولد النبوي 2025

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي تفاصيل موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكليا و ذلك وفقا للحسابات والدراسات موضحا أن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ستوافق يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، وهو يصادف يوم 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

موعد إجازة المولد النبوي 2025

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن الرأي النهائي لموعد إجازة المولد النبوي 2025 يتوافق مع الموعد الشرعي باستطلاع رؤية الشهر الهجري من قبل دار الإفتاء المصرية.

وأضاف أن استطلاع أهلة الشهور الهجرية يكون بالتنسيق مع دار الافتاء المصرية، منوها إلى امتلاكه الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله للرصد بكل دقة.