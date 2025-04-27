نقيب التمريض: الكليات والمعاهد تشهد إقبالا كبيرا من الذكور مقارنة بالسنوات الماضية

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن الاقبال على الالتحاق بالدراسة في كليات التمريض لم يعد قاصرا على الإناث كما شاع في العقود الماضية، بل بالعكس تماما حدث عكس المتوقع بعد ارتباطها لسنوات طويلة بالنساء أو السيدات.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «في السنوات الأخيرة وجدنا إقبالا شديدا من الذكور على كليات ومعاهد التمريض ولهم مميزات كثيرة، حيث أفادوا القطاع في الفترات الحرجة في الاستقبال وغيرها، وشالوا كتير جدا في أوقات الثورة والاستقبال والطوارئ، لكن للأسف بيخلصوا ويتم اختطافهم للسفر في الخارج».

وعن أعداد الملتحقين قالت نقيب التمريض: «في السابق كان عدد الخريجين 300-400 على مستوى كل جامعة لكن هذا العام ولأول مرة لدينا 13 ألف خريج حاصل على درجة البكالريوس على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى 18-20 ألف خريج معاهد فنية أو مدارس تمريض مدة الخمس سنوات».

وواصلت: «خريجين لسه متسجلوش تم تكليفهم والآن في مرحلة التكليف لم يسجلوا بعد، والتكليف مدته أربع سنوات، عامين وعامين وإذا لم يتم نقله خلال تلك الفترة يتم تثبيته على تلك الدرجة».