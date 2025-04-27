لميس الحديدي تحتفي بـ«سيلفي صلاح»: بطل مصري قريب من قلوب الجميع

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على احتفال تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام بصورة «سيلفي» مع الجماهير، قائلة: «البطل المصري محمد صلاح قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخ نادي ليفربول، بعد فوز كاسح على توتنهام».

وعرضت صورة من مدرجات الجماهير عقب إحراز محمد صلاح الهدف الرابع في المباراة، معقّبة: «بعد المباراة، لاحظ صلاح طفلا صغيرا فقرر أن يأخذ منه الهاتف المحمول ويلتقط معه سيلفي».

وتابعت لميس الحديدي خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»: مشهد رائع، محمد صلاح قريب من قلوب الجميع منذ بداية المباراة، والجمهور كله كان يهتف له ويتمنى أن يسجل أهدافا قياسية، وصلاح لم يُخيّب آمالهم.

وأضافت: «المباراة كانت مذهلة ورهيبة، لما بنتفرّج على مباريات زي دي، نكتشف أننا لا نلعب كرة قدم جيدة، سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى الكرة».

وواصلت: «نبقى زعلانين ومقطعين بعض على لاعبين، وفي النهاية لا بنلعب كورة ولا حاجة، ومع ذلك بياخدوا مبالغ مالية كبيرة، بدون أداء حقيقي».

وأكملت: «فيه عصبية، وناس بتفقد حياتها بالأزمات والضغط النفسي بسبب الكورة، وفي النهاية إحنا مش بنلعب كورة زي العالم».

يُذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي، سجل هدفا لفريقه في المباراة التي جمعته مع توتنهام ضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «أنفيلد»، معقل «الريدز».