البابا تواضروس يكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه بـ«فرنسيس»

وأكد البابا خلال حواره مع وكالة البولندية، محبته الكبيرة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان الراحل، لافتًا إلى أنهما التقيا كثيرًا، وبرحيله، فقدنا خادمًا حقيقيًا للإنسانية، ولكن في المقابل صار لنا صديقًا في السماء يصلي من أجل الإنسان والمسيحية.

واستعرض البابا أبعاد علاقته الوثيقة بـ«البابا فرنسيس» واصفًا إياه بأنه كان علامة فارقة في تاريخ الكنيسة والشعوب.