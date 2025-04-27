البابا تواضروس يكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه بـ«فرنسيس»
البابا تواضروس يكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه بـ«فرنسيس»
قال البابا تواضروس الثاني، إن الهدف من زيارته لبولندا هو افتقاد أبناء الكنيسة القبطية المقيمين في بولندا، مشيرًا إلى أنه «توجد لنا كنيسة تخدم نحو 400 شخص ما بين طلاب وعائلات عاملة وهناك كاهن يخدمهم ضمن إيبارشية وسط أوروبا التي يشرف عليها الأنبا چيوڤاني، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين مصريين وبولنديين».
وأكد البابا خلال حواره مع وكالة البولندية، محبته الكبيرة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان الراحل، لافتًا إلى أنهما التقيا كثيرًا، وبرحيله، فقدنا خادمًا حقيقيًا للإنسانية، ولكن في المقابل صار لنا صديقًا في السماء يصلي من أجل الإنسان والمسيحية.
واستعرض البابا أبعاد علاقته الوثيقة بـ«البابا فرنسيس» واصفًا إياه بأنه كان علامة فارقة في تاريخ الكنيسة والشعوب.
وقال البابا: «كان اللقاء الأخير في مايو 2023 خلال زيارتي للڤاتيكان، وكانت المحبة العميقة توثق علاقتنا، والتقينا في ساحة القديس بطرس وأجرينا خطابات، كما تناولنا الطعام معًا في لقاء مميز تحدثنا فيه عن أخبار الكنيستين، وخلال اللقاء الرسمي قدمنا جزءًا من متعلقات شهداء ليبيا الأقباط، الذين استشهدوا عام 2015، وبدأ البابا فرنسيس متأثرًا جدًا، وأظهر مشاعر محبة عميقة، وقرر إقامة مذبح خاص على اسم هؤلاء الشهداء».
وفيما يخص تحقيق الوحدة على أرض الواقع، أشار البابا إلى أن هناك بالفعل خطوات حقيقية قائمة، قائلا: هناك محبة متبادلة، وحوارات لاهوتية جادة مثل الحوار القائم بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، الذي ساعدنا على فهم بعضنا البعض بشكل أعمق.
وحول زيارته لبولندا، أوضح أنها الأولى له، وقال: “قرأت كثيرًا عن بولندا منذ وقت البابا يوحنا بولس الثاني، البولندي الأصل، كما تعرفت على مدينة كراكوف والرئيس البولندي الشهير ليخ ڤاونسا، وازدادت رغبتي في زيارتها بعد زيارة الرئيس البولندي الحالي وقرينته إلى مصر، واستقبلناهما في كاتدرائية مار مرقس بالعباسية، والتقيا كذلك بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.