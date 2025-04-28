توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر حول بناء الإنسان

اختتمت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة فعاليات مؤتمرها العلمي الدولي الخامس، الذي عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر تحت عنوان "بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة"، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة.

ألقى البيان الختامي للمؤتمر الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، مؤكداً أن المؤتمر جاء انطلاقاً من رسالة الكلية في خدمة قضايا الإنسان وفق رؤية الأزهر الشريف والدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطن.

سلط المؤتمر، الذي ترأسه الدكتور عطا السنباطي عميد الكلية، الضوء عبر جلساته وأبحاثه على آليات بناء الإنسان ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية، مشدداً على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية واستثمار العقول والطاقات لصناعة مستقبل أفضل.

وشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والقضاة ودور الفتوى من داخل مصر وخارجها، حيث ناقشوا محاور متعلقة بتعزيز البناء الإنساني فكرياً واقتصادياً وصحياً.

وأوصى المؤتمر بعدة توصيات أبرزها: إبراز مرونة الشريعة الإسلامية في التعامل مع المستجدات، دعم منظومة التعليم وتحديث المناهج بما يلائم متطلبات العصر، إنشاء كيان قومي للاستثمار في رأس المال البشري، تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي، تنمية القيم المجتمعية الأصيلة، وتفعيل دور الأزهر الشريف في نشر الوسطية ومحاربة الظواهر السلبية.

كما دعا إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم التنمية المستدامة، وزيادة المخصصات المالية للتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتعميق الوعي بحقوق الإنسان عبر برامج توعوية متخصصة.