عميد «شريعة الأزهر»: الإنسان هو محور البناء ومرتكز الوجود الحضاري

عميد «شريعة الأزهر»: الإنسان هو محور البناء ومرتكز الوجود الحضاري

عميد «شريعة الأزهر»: الإنسان هو محور البناء ومرتكز الوجود الحضاري

أكد الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، مشيراً إلى أن هذه المهمة شاقة وصناعة ثقيلة تتطلب تضافر كافة الجهود الفكرية والعاطفية والاجتماعية والروحية والجسدية.

وأوضح الدكتور السنباطي، خلال إعلانه عن انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة»، أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من واجبنا في دعم القيادة السياسية والاتساق مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع.

وتابع السنباطي أنه لتحقيق هذه العناصر، تم تقسيم موضوع المؤتمر إلى 6 محاور رئيسية تتناول: ميادين بناء الإنسان وصناعة الحضارة في الشريعة الإسلامية، وبناء الإنسان في ضوء المبادئ التي أقرها الفقه الإسلامي والقوانين الدولية، وفي ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والبيئية، وتطوير البنية التشريعية وتعزيز المنظومة التعليمية وأثرهما في بناء الإنسان، والحقوق والحريات الأساسية وأثرها في بناء الإنسان، إضافة إلى التطور التقني وأثره في بناء الإنسان.


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