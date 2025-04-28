5 أشياء ستساعدك على تأجيل ظهور التجاعيد.. قد تغنيك عن عمليات التجميل

التجاعيد من أكثر المشكلات التي تؤرق الكثيرين مع تقدم العمر، فهي لا تعبر فقط عن الزمن بل قد تعكس أيضًا الإهمال أو قلة العناية بالبشرة، ومع ضغوط الحياة اليومية والتعرض المستمر للعوامل البيئية الضارة، أصبح من الضروري اعتماد روتين ذكي لحماية البشرة من علامات التقدم في السن.. وفي ضوء ذلك كيف يمكنك الحفاظ على بشرتك نضرة وشابة لأطول فترة ممكنة؟.

واق الشمس ضمن الأساسيات

لا غنى عن استخدامواقي الشمس يوميًا، فالتعرض لأشعة الشمس دون حماية هو السبب الأول لظهور التجاعيد المبكرة، فاستخدام واقي شمسي بمعامل حماية عالي ضروري حتى في الأيام الغائمة أو أثناء التواجد في الأماكن المغلقة التي تحتوي على نوافذ. اجعلي واقي الشمس جزءًا لا يتجزأ من روتينك الصباحي، بحسب موقع مايو كلينيك.

لا شك أن الترطيب العميق للبشرة من أهم عوامل حمايتها، فالبشرة الجافة تعني تجاعيد أسرع؛ لذلك الترطيب المنتظم يمنح البشرة نعومة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة، استخدمي مرطبًا غنيًا بمكونات مثل حمض الهيالورونيك أو السيراميدات، خاصةً بعد غسل الوجه أو الاستحمام، للحفاظ على رطوبة البشرة الطبيعية.

الغذاء الصحي أهم خطوة

هناك علاقة وثيقة بينالصحة الجسدية والبشرة لذلك اتباع نظام غذائي صحي سيكون ضمن الأولويات، إذ يجب تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل التوت، المكسرات، السبانخ، والأسماك الدهنية. هذه الأطعمة تحارب الجذور الحرة التي تتسبب في تلف خلايا البشرة، مما يحافظ على مرونتها ويؤخر ظهور التجاعيد.

وأخيرا النوم الكافي والعميق من أهم شروط الحصول علي بشرة صحية، فقلة النوم لا تؤثر فقط على صحتك النفسية، بل تظهر سريعًا على بشرتك، لذلك أثناء النوم تقوم البشرة بإصلاح نفسها وتجديد خلاياها.

احرصي على الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، ويفضل النوم على وسادة من الحرير لتقليل احتكاك الوجه.

تجنب العادات الضارة مثل التدخين، تناول الكحول بكثرة، وحتى العبوس المتكرر كلها عادات تسرّع ظهور التجاعيد، لذلك حاولي الإقلاع عن هذه العادات قدر الإمكان، وبدلاً منها، مارسي تمارين الوجه البسيطة التي تساعد على شد البشرة والحفاظ على شبابها.