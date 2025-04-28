تمارين جماعية والغطس في المياه المجمدة.. أغرب العادات الصباحية حول العالم

في كل ركن من أركان العالم، يبدأ الناس صباحهم بطريقتهم الخاصة، قد يكون الروتين الصباحي مألوف بالنسبة لنا، ما بين فنجان قهوة أو ركضة سريعة إلى العمل، أو تصفح سريع للهاتف، لكن في أماكن أخرى، توجد عادات صباحية قد تبدو لنا غريبة وغير مألوفة، تعكس ثقافات وأساليب حياة متنوعة ومثيرة للفضول.. فما أغرب تلك الطقوس حول العالم؟

تمارين راديو تايسو الجماعية

في اليابان، يبدأ الكثيرون صباحهم بممارسة تمارين بسيطة تعرف باسم راديو تايسو، إذ تنطلق موسيقى هذه التمارين عبرمحطات الراديو منذ عقود، ليؤديها الناس معًا في المدارس، أماكن العمل، أو حتى في الحدائق العامة ويعتقد أن هذه الدقائق القليلة من التمارين الخفيفة تساعد على تنشيط الجسم وتحسين الحالة المزاجية لبقية اليوم.

غطسة في المياه المتجمدة

قد يبدو غريبًا، لكن في السويد وبعض الدول الإسكندنافية، يبدأ البعض يومهم بغمر أنفسهم في مياه متجمدة، وهي عادة تعرف بفوائدها الصحية، إذ يقال إنها تعزز الدورة الدموية وتقوي المناعة.

الإيطاليون يأخذون القهوة على محمل الجد، لكنهم لا يضيعون وقتهم في الساعات الأولى من الصباح، فستجد الكثيرين يتجمعون حول الباريستا يتناولون فنجان القهوة وهم واقفون، يتبادلون بعض الأحاديث القصيرة، ثم يكملون طريقهم إلى العمل.

في مدن ساحلية مثلسيدني، يعتبر ركوب الأمواج صباحًا قبل الذهاب إلى العمل أمرًا عاديًا، إذ يستيقظ محبو البحر مبكرًا جدًا، يلتقطون ألواحهم، ويتوجهون إلى الشاطئ لبدء يومهم بركوب الأمواج، ويصف كثيرون هذه العادة بأنها أفضل طريقة لبداية يوم مليء بالطاقة والنشاط.

في بعض المدن المغربية، يبدأ الصباح بتحضير إبريق شاي مغربي بالنعناع الطازج، يقدم مع خبز محلي وزيت الزيتون والعسل، إذ يعد الطقس العائلي للفطور هو جزء أساسي من روتين الصباح، حيث يجتمع أفراد العائلة قبل أن ينطلق كل منهم إلى يومه.