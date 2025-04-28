ومنذ ساعات قليلة، استُشهد تسعة فلسطينيين، مساء أمس الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة، وجابت طائرة مسيّرة على حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثمانية وإصابة آخرين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.