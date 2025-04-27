الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان «الحدث» اللبنانية بالابتعاد عن المنطقة

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان «الحدث» اللبنانية بالابتعاد عن المنطقة لمسافة لا تقل عن 300 متر، لافتا إلى أنّ الاحتلال نفذ عملية عسكرية بشكل مباغت، ولم يكن هناك أي توقع لها.

توترات شديدة في العاصمة اللبنانية بيروت

وأضاف «سنجاب»، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، تشهد توترا شديدا بعد تحذيرات مباشرة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان منطقة الحدث، وطالب بإخلاء محيط مبنى مهدد بالقصف، وذلك ضمن شعاع يبلغ 300 متر».

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّ المبنى المستهدف عبارة عن هنجار معدني من طابق واحد، يقع وسط حي سكني مكتظ بالسكان، في واحدة من أكثر المناطق حساسية وأهمية من حيث المنشآت الحيوية والتعليمية.

وأشار إلى أن هذا التحذير الإسرائيلي أدى إلى حركة نزوح كثيفة تجاوزت النطاق المحدد، خوفا من تداعيات ضربة جوية وشيكة، خاصة مع رصد إطلاق صاروخ تحذيري من طائرة مسيرة إسرائيلية، سقط قرب الموقع دون إصابته.

التحذير جاء في يوم عطلة رسمية

وذكر مراسل القناة، أنّ التحذير جاء في يوم عطلة رسمية، وهو ما ضاعف من التوتر؛ إذ كانت أغلب العائلات متواجدة في منازلها، ما رفع من حالة الذعر في الأحياء المحيطة.

وتابع: «تزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، في وقت لا تزال فيه التحركات العسكرية الإسرائيلية تنذر بتصعيد محتمل، على غرار ما حدث في بداية الشهر الجاري، حين نفذ الطيران الإسرائيلي ضربة مباغتة على مبنى في الضاحية الجنوبية، أسفرت عن عملية اغتيال».