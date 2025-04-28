باحث سياسي: إسرائيل تمارس ضغوطا قصوى على حماس لتحقيق مكاسب دون تقديم تنازلات

أكد الكاتب والباحث السياسي زهير الشاعر، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا قصوى على حركة حماس في محاولة لانتزاع أفضل الشروط خلال مفاوضات صفقة التبادل. وأوضح الشاعر أن تل أبيب، بعد فشلها عسكريًا، لجأت إلى وسائل أخرى تتمثل في الحرب النفسية وحرب التجويع، إلى جانب العمليات العسكرية المستمرة، في محاولة للضغط على الحركة وإجبارها على تقديم تنازلات كبيرة.

وأشار «الشاعر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للعودة إلى شعبها بنتائج «مشرفة»، تبرر بها طول أمد الحرب والتضحيات التي قُدمت ومع ذلك، أوضح أن الواقع مختلف تمامًا عن الطموحات الإسرائيلية، حيث أن الأوضاع على الأرض معقدة، والجهود المبذولة لتحقيق أي مكاسب تواجه تحديات كبيرة.

نتنياهو يستخدم كل أساليب الضغط النفسي على حماس

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم كافة أساليب الضغط النفسي على حماس، ويهدف إلى انتزاع تنازلات تتعلق بنزع السلاح الفلسطيني، وفرض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية دون مقابل. وأضاف أن نتنياهو لوّح اليوم بمنع السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولية قطاع غزة بعد الحرب، وهدد بفرض الأحكام العسكرية عليه، في مؤشر واضح على النوايا التوسعية لحكومته.

الحكومة الإسرائيلية لا تبحث عن استقرار

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تبحث عن استقرار أو حل سياسي، بل تسعى إلى خلط الأوراق، وهو ما ظهر جليًا من خلال قصف الضاحية الجنوبية في لبنان خلال الساعات الأخيرة. ولفت إلى أن هذه التحركات تهدف إلى إفشال الجهود المبذولة من قبل الوسطاء، خاصة القاهرة والدوحة وواشنطن.

وختم حديثه بالتأكيد على أن نتنياهو يسعى إلى الحصول على كل شيء دون تقديم أي شيء، عبر القضاء على حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من أي قدرة على الصمود، ودفع سكانه نحو التهجير القسري، مع السعي للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين دون دفع أي ثمن سياسي.