موعد صرف المعاشات لشهر مايو.. هل يتم تبكيرها قبل عيد العمال؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات لشهر مايو لـ11.5 مليون مُستفيد على مستوى الجمهورية يوم 1 مايو المُقبل، على أن يتم الصرف عبر عدد من ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، ويتساءل العديد من الأشخاص هل يتم تبكير صرفها قبل الخميس الموافق عيد العمال.

صرف المعاشات هل سيتم تبكيرها

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر، وحتى الآن لم تُصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أي قرار بتبكير موعد الصرف، ما يعني أنّه سيتم الصرف في موعده.

منافذ صرف المعاشات الخاصة بشهر مايو

وتستعد البنوك الحكومية والبريد المصري لصرف المعاشات الخاصة بشهر مايو 2025 خلال الـ48 ساعة المُقبلة لـ أصحاب المعاشات والمُستحقين من خلال عدد من المنافذ الآتية:

1- البنوك العاملة في مصر.

2- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- منافذ شركات فوري.

4- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وينتظر أصحاب المعاشات والمستفيدين خلال الأشهر القليلة المُقبلة صرف الزيادة القانونية المُستحقة لهم والتي تكون بقيمة 15% كحد أقصى، ومن المُقرر صرفها في يوليو المقبل.