استطلاع هلال ذي القعدة.. دار الإفتاء تعلن غرة الشهر مساء اليوم

تستطلع دار الإفتاء مساء اليوم الاثنين، هلال ذي القعدة للعام الهجري 1446، إذ يهتم قطاع كبير من المسلمين بمعرفة موعد بداية الشهر العربي، لمعرفة موعد عيد الأضحى.

استطلاع هلال ذي القعدة

وحول استطلاع هلال ذي القعدة، فإنه من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو القعدة لعام 1446 هجريا، مساء اليوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025، الموافق 29 من شهر شوال لعام 1446 هجريا، وذلك عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الاثنين 29 من شوال 1446هـ الموافق 2025/4/27 يوم الرؤية.

وتشير الحسابات إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس يوم الرؤية؛ حيث يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بـ 15 دقيقة، وفي القاهرة بـ11 دقيقة، كما تتراوح مدة غروب القمر قبل غروب الشمس في باقي محافظات الجمهورية ما بين 9 إلى 14 دقيقة، ما يؤثر على إمكانية رؤية هلال شهر ذي القعدة بالعين المجردة.

أما على مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن رؤية هلال شهر ذي القعدة ستكون أيضًا صعبة بالعين المجردة؛ إذ يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين دقيقتين و31 دقيقة، وفقًا لاختلاف الموقع الجغرافي.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي القعدة 1446 هجريًا فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025، مع تأكيد أن الإعلان الرسمي سيصدر عن دار الإفتاء المصرية عقب انتهاء اللجان الشرعية من أعمال الرصد الشرعي للهلال.