حفل توزيع جوائز آدم حنين لفن النحت وافتتاح معرض الأعمال المشاركة الليلة

‏كتبت- إلهام الكردوسي:

تحتفل مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي بتوزيع جوائز الدورة الـ9 من مسابقة آدم حنين لفن النحت، إلى جانب افتتاح معرض الأعمال المشاركة، وذلك في تمام الساعة 7 من مساء اليوم 28 أبريل بمركز الهناجر للفنون، ويستمر المعرض حتى يوم 2 مايو المقبل 2025.

من هو آدم حنين؟

ووفقا لمؤسسة آدم حنين، فـ آدم حنين (1929-2020)، نشأ في حي باب الشعرية بالقاهرة مع أسرته التي تعود أصولها إلى أسيوط، تخرج من مدرسة الفنون الجميلة عام 1953 وكنت الأول على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف واُختير لمنحة داخلية لقرية القرنة في الأقصر مدتها عامين.

في عام 1977، حينما عاش آدم فنانا محترفا في فرنسا، وهناك التقى الفنان فاروق حسني، الذي كان وقتها مديراً للمركز الثقافي المصري في باريس، وحدثه عن فعالية حضرها تسمى السمبوزيوم، رأى فيها نحاتين من ثقافات ومدارس مختلفة، واقترح عليه تنفيذها في مصر، فكان الرد لو أصبحت وزير الثقافة سأنفذه، وبالفعل بعد18عاماً منذ ذلك التاريخ استدعى وزير الثقافة فاروق حسنى آدم حنين لتأسيس السمبوزيوم وإدارته سنة 1996 وبالفعل اثر سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت تأثيرا ضخماً على حركة النحت في مصر.

في عام 1989، وجه وزير الثقافة آنذاك الفنان فاروق حسني دعوة لآدم لإعادة ترميم تمثال أبو الهول، بعد أن جرى ترميمه بطريقة خاطئة أدت إلى تشويه شكل التمثال، وهكذا أخذ آدم يتردد على القاهرة على فترات متقاربة لإعادة ترميم هذا التمثال المهم.

في عام 1996 استقر آدم في القاهرة، وشارك مع صديقه وزير الثقافة آنذاك الفنان فاروق حسني في تأسيس سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، ويعد هذا الملتقى الدولي بمثابة نقلة نوعية في عالم النحت في وقتنا الحالي، إذا قدم العديد من النحاتين المصريين الشبان إضافة إلى استضافة العديد من نحاتي العالم، الذين أنجزا منحوتاتهم التي تزين المتحف المفتوح بأسوان جنباً إلى جنب مع أعمال الفنانين المصريين. كما أقام ورشة للفنانين الشباب، تؤهلهم لأن يكونوا من المتعاملين المهرة مع الحجر الأسواني النادر.

افتتاح متحف آدم حنين في 2014

افتتح متحف آدم حنين عام 2014 عندما تحول منزل الفنان آدم حنين بالحرانية لمتحف، يضم المتحف ذو الثلاث طوابق والمصمم من قبل المعمارية سهير صالح أكثر من 4 آلاف عمل ما بين النحت والتصوير بالإضافة إلى دفتر اسكتشات صغير يضم خواطره وبعض كلماته.

وكان الفنان آدم حنين قد أطلق في عام 2016 جائزة آدم حنين لفن النحت للشباب الأقل من 40 عاما، إذ أقام في 15 سبتمبر2016 حفلا لإطلاق الدورة الأولى من الجائزة بمتحفه بالحرانية بحضور الفنانين والإعلاميين والنقاد.