«محتوى متنوع وبرامج ترفيهية».. شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية dmc+ غدًا

«محتوى متنوع وبرامج ترفيهية».. شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية dmc+ غدًا

«محتوى متنوع وبرامج ترفيهية».. شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية dmc+ غدًا

كتب: أحمد عبد الرحمن

أعلنت شبكة قنوات dmc إطلاق منصتها الرقمية الجديدة dmc+ بداية من الغد، بباقة متنوعة من البرامج على مدار الأسبوع.

تفاصيل إنطلاق منصة dmc+

وتنطلق منصة dmc+ بخريطة برامجية تقدم محتوى رقمي متنوع، يضم برامج ترفيهية واجتماعية وثقافية ورياضية، وتُذاع برامج المنصة عبر قناة dmc+، على اليوتيوب، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

برامج منصة dmc+

ومن بين البرامج التي ستبدأ إذاعتها على المنصة، «سيدات لكن ظرفاء» للإعلامية سالي شاهين، و«سماعة وشماعة» للإعلامية شيرين عفت، و«طبخة في لبخة» للإعلامية نهى عبد العزيز، و«جريمة مش سيما» للإعلامية آية جمال، و«الكابتن بلس» للكابتن أحمد حسن، و«ميزو على الطريق» لمعتز عاطف، و«الرحلة» للإعلامية ريهام السهلي.

وتتيح dmc+ لجمهورها تجربة مشاهدة غير تقليدية على مدار الأسبوع بمحتوى شبابي عصري، يمزج بين الترفيه والمعلومة، ويخاطب مختلف الأذواق والفئات العمرية، في ظل المنافسة المتزايدة بين المنصات الرقمية على جذب المشاهد.

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