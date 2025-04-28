رئيس النواب يستقبل نظيره المجري: يجب وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاسلو كوفير رئيس برلمان المجر في مقر المجلس اليوم، حيث ثمّن كوفير الجهود المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس النواب في بداية اللقاء، العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع مصر والمجر، مشددا على حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.

وأشار إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي، مشيدا بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعيا الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد.

وشدد جبالي على موقف مصر الراسخ بشأن استمرار العدوان على غزة، مؤكدا ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء التفاوض على المرحلة الثانية منه، ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودعم خطة «التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المجري عمق ومتانة العلاقات المجرية المصرية وما تمثله مصر من دولة شريكة ذات ثقل وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مُشيدا بما شهدته مصر من استقرار وتنمية خلال السنوات الماضية، كما أكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



