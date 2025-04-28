«المجتمعات العمرانية» تبحث دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه في المدن الجديدة

أجرى المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والوفد المرافق له، زيارة تفقدية إلى الورش المركزية التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس عماد نظمي رئيس قطاع الورش المركزية بالشركة، ومسؤولي الشركة، والمهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز المدينة ومسؤولي الجهاز، وذلك في إطار دعم التصنيع المحلي، وتعزيز التعاون المشترك.

دعم توطين الصناعة

تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والورش المركزية، تمهيدًا لوضع بروتوكول تعاون يهدف إلى تصنيع المهمات الخاصة بمحطات المياه بالمدن الجديدة، بما يدعم توطين الصناعة، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمكون المحلي في المشروعات القومية.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء «الورش المركزية» التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، والواقعة بالمنطقة الصناعية B2 بمدينة العاشر من رمضان.

قطاع الكهرباء في مصر

وتُعد الورش المركزية التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التي تأسست عام 1990، من المشروعات الحيوية والاستراتيجية لقطاع الكهرباء في مصر، حيث تهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات القوى الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال منظومة تصنيع متكاملة تشمل إنتاج علب مسخنات الهواء الغازية، ومسخنات الضغط العالي والمنخفض، ومسخنات المازوت، ومكثفات مياه التبريد، ومبردات الهواء والزيت، والمبادلات الحرارية، إضافة إلى تصنيع وصيانة أنواع الصمامات وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد.

وتتميز الورش بتقديم حلول هندسية متقدمة وخدمات فنية متكاملة تركز على تطوير ورفع كفاءة المعدات والمنظومات الصناعية القائمة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، من خلال كوادر بشرية مؤهلة وخبرات فنية متخصصة.