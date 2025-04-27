«الإسكان»: إنشاء وحدة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارية

«الإسكان»: إنشاء وحدة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارية

«الإسكان»: إنشاء وحدة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وحدة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارية، وكذلك منصة عقارية جديدة.

وأشار «الشربيني» إلى أهمية مشروع قانون الرقم القومي للعقارات والمقدم من الحكومة، الذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات.

وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن من بين المكتسبات حوكمة التعاملات التي تتم، مضيفا: «كان هناك في الماضي إجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضا في ملف التعاملات على العقار».

كما أكد أن القانون يستهدف حماية المواطنين من حالات النصب التي كانت تحدث في ذلك الملف، مشيرا إلى أن من بين المكتسبات تعظيم الاستفادة من الملف العقاري وتصدير المنتجات العقارية للخارج.

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