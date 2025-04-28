من صحراء جرداء إلى مشروعات عملاقة.. رئيس «مستقبل مصر» يشيد بدعم القيادة السياسية

وجه المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر» الدكتور بهاء الغنام، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان لرؤيته الواعية وفكره الثاقب الأثر في تحقيق التنمية الشاملة، والنهضة الزراعية والتصنيع الزراعي، كما حقق النهضة في كل ميادين وربوع مصر.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، مؤكدا الجهود الحثيثة التي يبذلها الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء الحضور الذين لا يدخرون أي جهد لخدمة مصر والمصريين.

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر: «هذه الأماكن كانت صحراء جرداء لا أثر فيها لأي زرع أو إعمار، وها نحن بالجهد والعرق قد حققنا ومازلنا نحقق بدعم سيادته، ووقوف الحكومة إلى جانبنا صفا واحدا لتحقيق ما تصبو إليه مصر من إنجازات تتحدث عن نفسها».