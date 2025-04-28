أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين 28-4-2025

استقرت أسعار السمك اليوم الاثنين 28-4-2025 في سوق العبور، واختلفت الأسعار بين نوع وآخر، وفق البيانات الرسمية والأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم في سوق العبور، بأنواعه المختلفة للمستهلك، وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار البلطي اليوم

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 86 و90 جنيها، وتختلف الأسعار بين الصغير والكبير.

أسعار السمك البوري اليوم

يتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 100 و120 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

تراوحت أسعار الجمبري اليوم بين 160 و350 جنيها للكيلو.

أسعار السمك اليوم في مصر الیوم

يسجل سعر سمك مرجان وسط 125 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر سمك مرجان ممتاز نحو 160 جنيها للكيلو.

سعر كيلو سمك موسى 237 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا 158.9 جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي 250 جنيها.

سعر قشر بياض 170 جنيها للكيلو.

سعر السبيط 345.75 جنيه للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي 124.5 جنيه للكيلو.