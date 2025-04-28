طلاب إعلام المنوفية يطلقون حملة للتوعية بمبادرات «الاتصالات» ضمن مشروع تخرج

كتب: حسن صالح



أطلق فريق من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاتصال التسويقي، بشعبة العلاقات العامة بكلية الإعلام في جامعة المنوفية، حملة توعوية تحت شعار «جيل يتطور.. مستقبل يتغير».

وأوضح طلاب جامعة المنوفية، أن الحملة تهدف إلي توعية الشباب والأطفال والخريجين وطلاب الجامعات بالمبادارات التي تقدمها وزارة الاتصالات، وشارك فيها كل من الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الاعلام والدكتور السيد السعيد رئيس قسم الاتصال التسويقي والمشرف علي المشروع، معبرين عن سعادتهما بحماس الطلاب لهذه الحملة نظرآ لاهمية توعية وتعريف الخريجين واولياء الامور بمبادرات الوزارة.

الطلاب المشاركون في الحملة

وشارك في المشروع كل من الطالب أحمد إبراهيم محمد حجازي، وأحمد أبو حامد الحبشي، وأسماء فاخر، وأماني محمد، وأميرة نزيه، ورنا عمرو، وروضة جبر، وشهد علي السيد، وشيماء ميسرة، ومرام جمال، ونسمة سامي، وهاجر أحمد، وهمسة زكي.

وأعرب طلاب القسم المشاركون في حملة «مسار» عن حماسهم الكبير لإطلاق هذه الحملة، وإيمانهم بقدرتهم علي تحقيق أهدافهم.