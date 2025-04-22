رئيس جامعة بنها يستقبل لجنة أكاديمية البحث العلمي لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لجنة المتابعة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود عبدالعاطي في إطار متابعة وتقييم أعمال المعمل المركزي بكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم جامعة بنها، والدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسلام شيحة مدير المعمل المركزي بكلية العلوم وضمت اللجنة فى عضويتها الدكتور مدحت إبراهيم، والدكتورة هيام حلمي، والدكتورة هديل خميس.

تطوير معامل كلية العلوم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تسعى إلى تطوير معامل كلية العلوم بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير المعامل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتحديث الأجهزة، وذلك لإيمان الجامعة بدورها نحو تطوير العلوم الأساسية والتطبيقية لأنها نواة للنهوض والتقدم ، مشيرا إلى أن التعاون بين كلية العلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يهدف لرفع القدرات والإمكانيات المعملية للمعمل المركزي بالكلية، من خلال عدة مشاريع أطلقتها الأكاديمية، لدعم كليات العلوم بالجامعات ، والتي تعطي الأولوية للعلوم الأساسية، وبناء قدرات المعامل البحثية المركزية وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

تحقيق جودة مخرجات المشروعات

وأضاف الدكتور محمد هيكل أن علاقات الشراكة بين الكلية والأكاديمية كبيرة حيث تمول الأكاديمية العديد من المشاريع البحثية لهيئة التدريس والباحثين بالكلية، وأن الفريق البحثي سيبذل أقصى جهد لتحقيق جودة مخرجات المشروع.

وخلال الزيارة تفقدت اللجنة معامل كلية العلوم وأشادت بالجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمعمل، وجودة الأداء البحثي والخدمي، مما يعكس التزام الكلية بمعايير التميز والابتكار العلمي.