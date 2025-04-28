دفع فواتير وخاصية التتبع وعدم الإزعاج.. خدمات المصرية للاتصالات الإلكترونية

كتبت: سمر إيهاب

تقدم الشركة المصرية للاتصالات عددًا من الخدمات المختلفة عبر موقعها الإلكتروني وذلك للتسيير على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود، إذ يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وإمكانية سدادها أون لاين من خلال الوسيلة الأنسب لك، إلى جانب الاشتراك في خدمة الخط الساخن وخاصية التتبع وعدم الإزعاج.

خدمات المصرية للاتصالات الإلكترونية

وجاءت طرق الاشتراك في أبرز خدمات المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وإمكانية السداد

تتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال التسجيل على الموقع وكتابة الكود ورقم الهاتف لتظهر قيمة الفاتورة، كما يمكن دفعها إلكترونيا بالطريقة الأنسب لك.

خاصية عدم الإزعاج

تمكنك هذه الخدمة من إيقاف استقبال أي مكالمة واردة إليك خلال فترة الراحة التي تريدها، وسعر الخدمة 5 جنيهات.

خاصية اختصار الأرقام

يمكن من خلالها اختصار رقم التليفون الأرضي المتصل به إلى رقمين أو 3 أرقام فقط للوصول للخدمات العامة، سعر الخدمة جنيهين.

الخط الساخن

في حالة الطوارئ، عند رفع سماعة التليفون سيتمّ الاتصال مباشرة بالرقم الذي تم تحديده مسبقًا، وسعر الخدمة جنيهان.

خاصية التتبع

خدمة التتبع (تحويل المكالمات الأرضي)، وهي تسمح لك بتحويل والرد على مكالماتك الأرضي الواردة من تليفون أرضي آخر أو موبايل، وعند الاشتراك في هذه الخدمة يتمّ الحصول على كود لتشغيل أو إيقاف الخدمة وفقا لرغبتك.

خاصية الاستقبال فقط

تتيح الخدمة تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

ويمكن الاشتراك في الخدمة التي ترغب بها من خلال الضغط على خانة خدمات التليفون الأرضي واختيار الخدمة، ثم «اشترك» ويجب إنشاء حساب على الموقع إذا كنت لا تملك حسابًا.