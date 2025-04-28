التحول الرقمي يقود العالم.. الاقتصاد الرقمي سيصل لـ13 مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور بدر الصالحي، مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، ورئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني العماني، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، مع تزايد التحديات والمشكلات المرتبطة بالتطور التكنولوجي.

وأشار «الصالحي»، على هامش افتتاح الدورة السابعة من قمة fdc، إلى أن القيمة السوقية للتكنولوجيا الرقمية ستصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس النمو الهائل في هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

149 مليون وظيفة جديدة

وأضاف أن التسويق الالكتروني سيشكل ما قيمته 6.7 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، كما أن 149 مليون وظيفة جديدة بسبب التطور التكنولوجي اللافت للنظر، موضحًا أن الأمن السيبراني يشكل قوة الدول والمجتمعات ويؤثر بشكل مباشر في الجوانب الجيوسياسية، حتى بات التحدي الخامس بالإضافة لتحديات المناخ والتحديات الجيوسياسية وغيرها.

الهجمات السيبرانية

وأكد أن الهجمات السيبرانية الخاصة بالدول على بعضها البعض قد زاد، ويشكل ساحة صراعات جديدة عبر التلاعب بالمعلومات واستخدام الفضاء السيبراني للسيطرة على المعلومات ثم التحكم في العالم، مشددًا على أن مصر حققت 100% من متطلبات الامن السيبراني العالمي حتى باتت رقما صعبا في المعاملة على مستوى الشرق الأوسط وعالميا.

وشدد على أن الأمن السيبراني يعد أحد أهم الأهداف التي يسعى كافة الدول لتحقيقها لما لها من أهمية خاصة على المجتمعات والأفراد.