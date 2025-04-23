وظائف خالية بأحد البنوك في مجال الأمن السيبراني.. الشروط وطريقة التقديم

يلتحق العديد من الشباب بكليات التجارة أملا في الحصول على وظائف في البنوك عند التخرج، الأمر الذي يجعل عدد من البنوك يهتم بتوفير فرص عمل للشباب باستمرار، ومن أبرزها بنك المشرق، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة.

وأوضح بنك المشرق كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في فروعه، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك المشرق

تطوير وتنفيذ استراتيجيات البنية التحتية لكل من البيئات المحلية والسحابية، وتصميم حلول تتوافق مع متطلبات المؤسسة، وضمان قابلية التوسع والأمان والتوافر العالي.

مراقبة وتحسين الأداء، مع التركيز على تقليل زمن الوصول، ومعالجة مشكلات، وضمان تخصيص الموارد بشكل مثالي، وتنفيذ استراتيجيات توجيه حركة المرور لتحقيق التوازن الفعال في التحميل وتحسين تجربة المستخدم.

التكامل والإشراف على انتقال المستخدمين وضمان الحد الأدنى من الانقطاع والاستخدام الأمثل للموارد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتوفير الدعم من المستوى 2 و3 للمشكلات الحرجة، وحل المشكلات المعقدة.

قيادة المشاريع المتعلقة بترقيات البنية التحتية، والتنسيق مع الفرق لضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب ومعالجة أي معوقات.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم لوظائف بنك المشرق لديه خبرة في إدارة المواقع، وموازنة التحميل، وتحسين الموارد، وإدارة الجلسة.

أن يكون لديه فهم جيد لبيئات السحابة العامة والخاصة.

معرفة مبادئ الأمن السيبراني، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي، والتشفير، والتحكم في الوصول، وسياسات الأمان.

أن يكون لديه مهارات متقدمة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، بما في ذلك مراقبة الأداء وإدارة الموارد وحل المشكلات.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك المشرق، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.