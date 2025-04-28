لافروف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر بشأن الأزمة الأوكرانية
لافروف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر بشأن الأزمة الأوكرانية
كتب: هانى حسن
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر ونأمل التوصل إلى نتائج مقبولة، كما أنّ روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.
وأكد لافروف ضرورة الاعتراف الدولي بالقرم ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا مناطق روسية من أجل التسوية الأوكرانية، وأنّ كييف لم تثبت بعد قدرتها على التفاوض.