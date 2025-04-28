«ارسم مدينتك».. معرض فني بقصر ثقافة الأنفوشي احتفالا بيوم التراث

كتبت- إلهام الكردوسي:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، المعرض الفني الأول لمبادرة «ارسم مدينتك»، بقصر ثقافة الأنفوشي، بالإسكندرية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بيوم التراث العالمي.

وشهد المعرض حضور نخبة المثقفين والفنانين التشكيليين، أبرزهم محمد حمدي، رئيس الإقليم، والدكتور منال يمني، مدير عام الفرع، والدكتور محمد عبد السلام، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة، وأماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والفنانة سارة حجازي المشرفة على المعرض والمبادرة.

50 عملا إبداعيا «ارسم مدينتك»

ضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الإبداعية قدمها أكثر من 50 مشاركا، في مختلف مجالات الفنون البصرية كالرسم والتصوير الزيتي، والفوتوغرافي، وأعمال الكولاج، وغيرها من الأعمال التي توثق المعالم التراثية والأثرية بمحافظة الإسكندرية ومنها: متحف الفنون الجميلة بمحرم بك، مقهى علي الهندي والمقهى التجاري بالمنشية، قصر المجوهرات الملكية، مكتبة الإسكندرية، وشارع فؤاد.

وعبّر المشاركون عن رؤيتهم من خلال اللوحات المعروضة باستخدام خامات وألوان متنوعة، ساعدت على توثيق التراث السكندري المادي كالعمارة والمناطق الأثرية بما تحويه من طرز وزخارف وجماليات إنشائية.

و«ارسم مدينتك» إحدى مبادرات الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى الحفاظ على التراث المحلي من الاندثار، وتنمية المهارات الفنية وتعزيز روح العمل الجماعي من خلال تنظيم ورش عمل فنية وزيارات ميدانية تبدأ برسوم تخطيطية وتنتهي بأعمال مكتملة، وجرى تنفيذها في محافظة الإسكندرية في الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر 2024.