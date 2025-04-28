مدير «إيسيسكو»: مبادرة كن مستعدا دعوة مفتوحة لتحقيق الأهداف

قال الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، إنّ مبادرة كن مستعدا دعوة مفتوحة لكل حلم نقي وذو عزيمة أن يحقق حلمه وهدفه، حيث تأتي ضمن المبادرة الرئاسية الكبرى «تحالف وتنمية» وتستهدف تنمية ودعم الشباب.

واضاف السالم خلال كلمته في حفل تدشين مبادرة «كن مستعدًا» برعاية وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، أنّ الشباب هم السفن التي ستشق أمواج المستقبل بالابتكارات والأفكار وريادة الأعمال، مشيدا بالمبادرة وأهدافها ومدى ما تحقق منها من أهداف ستسهم في تحقيق التنمية الشاملة للطلاب بمختلف المجالات.

وتابع أنّ هناك دعم غير محدود لجميع المبادرات والقطاعات التي ستسهم في إحداث التنمية ودعم عجلة المعرفة، موضحا أنّ العمل جار بمختلف القطاعات لتوفير الدعم للمبدعين والمبتكرين.