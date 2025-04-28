«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري الألماني

«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري الألماني

«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري الألماني

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية DAAD، عن فتح باب التقدم للنداء الخامس عشر لبرنامج التبادل العلمي الألماني المصري لتطوير التميز (GE-SEED)، والذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي بين الجانبين المصري والألماني من خلال تبادل الزيارات العلمية بين الباحثين.

إتاحة الفرصة بشكل خاص لشباب الباحثين

يستهدف البرنامج تعزيز التعاون بين فرق البحث، مع إتاحة الفرصة بشكل خاص لشباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه للمشاركة في زيارات علمية متبادلة تستمر حتى عامين، بما يسهم في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البحثية.

وتتضمن مدة الزيارات العلمية للمشاركين في البرنامج على النحو التالي:
•⁠ ⁠للباحثين: لا تتجاوز شهرًا واحدًا سنويًا.
•⁠ ⁠لشباب الباحثين (طلاب ماجستير ودكتوراه): من 3 إلى 6 أشهر سنويًا.

ربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يعكس حرص الدولة على دعم التعاون الأكاديمي والعلمي مع ألمانيا، بما يُعزز من تنافسية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويدعم الكوادر الشابة، ويُسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة.

استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني

من جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، ويُعد فرصة قيمة للباحثين المصريين لتوسيع آفاقهم العلمية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني لبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات بحثية دولية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة هو 28 مايو 2025، ويُرجى من الراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.



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