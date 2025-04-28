بكلمات مؤثرة.. محمود كهربا ينعى صديقه الأهلاوي أمح الدولي

في وداع حزين، نعى محمود كهربا لاعب الأهلي السابق، صديقه والمشجع الشهير أمح الدولي، بعد وفاته قبل قليل، متأثرًا بعدة مضاعفات بعد تدهور حالته، نتيجة إصابته بجلطة في المخ، وقبلها بعض الكسور على مستوى فقرات الظهر والخضوع لعملية، عقب سقوطه قبل أشهر قليلة، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته بشكل كبير، ليمكث في العناية المركزة عدة أيام متتالية وتعلن أسرته خبر وفاته.

محمود كهربا ينعى صديقه الراحل امح الدولي

بكلمات مؤثرة نعى محمود كهربا صديقه ورفيقه في المدرجات أثناء مباريات الأهلي، امح الدولي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «إن لله وإن إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وحبيبى (محمد أحمد عبد الغنى) رحم الله قلبك الطيب... رحم الله بسمتك ووجهك البشوش... رحم الله روحك الجميلة... نسأل الله أن يجعلك في جنات الفردوس».

وكانت تربط امح الدولي ومحمود كهربا علاقة صداقة قوية، ظهرت جليًا في المدرجات، إذ التقطت الكاميرات صورًا تجمع الطرفين في أكثر من مباراة، ما أكد على الصداقة القوية بينهما، إلى جانب حديث الراحل امح الدولي المستمر عن محمود كهربا، ورغبته في استمراره في الأهلي، قبل ذهابه إلى الدوري الليبي.

الأهلي ينعى مشجعه الأيقونة أمح الدولي

وفي السياق ذاته أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، ينعى خلاله وفاة أشهر مشجعيه أمح الدولي، الذي يعد أيقونة للتشجيع في مدرجات الأهلي، وجاء البيان كالتالي: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ(أمح)، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم عائلته الصبر والسلوان.. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة مشجع الأهلي ومحبيه».