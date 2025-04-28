رسالة أمح الدولي للاعبي الأهلي قبل وفاته بأيام.. ماذا قال لهم؟

كتبت: منة الصياد

على الرغم من معاناته مع المرض والألم الذي جعله قعيد الفراش قبل أيام طويلة من وفاته، فإنّ أمح الدولي، أكبر مشجعي النادي الأهلي، واصل دعمه وتشجيعه للقلعة الحمراء ومساندة فريقه بالدعاء وهو على سرير المرض.

وقبل وفاته بأيام نشر آخر رسالة للاعبي الأهلي، والتي تفاعل معها متابعيه بقوة، داعين الله له بالشفاء العاجل، وتحقيق أمنيته الذي دونها عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قبل وفاته بأيام .. رسالة أمح الدولي للاعبي الأهلي

وخلال صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، جاءت رسالة أمح الدولي للاعبي الأهلي قبل وفاته بأيام، والتي دُونت كالآتي: «ادعولى أكون متواجد معاكم إن شاء الله في كاس العالم في أمريكا 2025»، إذ وجه خلالها الشاب محمد أحمد عبد الغني، رسالته الخاصة التي دعم خلالها فريقه خلال التأهل لبطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في 15 يونيو المقبل.

ويعتبر أمح الدولي هو أحد أكبر مشجعي النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، إذ كان حريصًا على التواجد الدائم لدعم فريقه، فضلًا عن حرصه على حضور المباريات قبل إصابته بالوعكة الصحية.

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أمح الدولي

وخلال يناير الماضي احتفل أمح الدولي بعيد ميلاده أثناء تواجده داخل الستشفى لتلقي العلاج، والذي حرص على حضوره عدد من لاعبي النادي الأهلي جاء من أبرزهم محمود كهربا، فيما وجه له كل من إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة فيديو خاص لتهنئته.