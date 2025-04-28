سفير مصر في هولندا للجالية المصرية: تلبية احتياجاتكم أولوية

عقدَ عماد حنا، سفير مصر في لاهاي، لقاءً موسعا مع لفيف من أعضاء الجالية المصرية في هولندا، وذلك في إطار الحرص على دورية التواصل مع أبناء مصر المغتربين والاستماع إلى مقترحاتهم وشواغلهم.

أولويات التواصل المستمر مع المصريين في الخارج

وأكد في مُستهل كلمته أن الدولة المصرية تضع في صدارة أولوياتها التواصل المستمر مع أبنائها في الخارج والعمل على تلبية احتياجاتهم عبر تطوير منظومة العمل القنصلي والخدمات المقدمة لهم وطرح مبادرات تلبي تطلعاتهم.

واستعرض في هذا السياق جهود الوزارة لرقمنة المعاملات القنصلية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة، وذلكَ بخلافِ العمل على إطلاق وتبني عدد من المبادرات والمميزات المُخصصة لهم، بما يُسهم في تحقيق مصالحهم ومصالح الوطن أيضا.

سفراء مصر في الخارج

وثمنَ السفير حنا دور الجالية المصرية في هولندا، واصفا أبناء مصر المغتربين بسفراء مصر وواجهتها الحقيقية، الأمر الذي يضع عليهم مسئولية إضافية في التعريف بالدور الذي تضطلع به مصر في محيطها الإقليمي، وما تشهده من تطور وتنمية ملحوظين سواءٍ في بنيتها التحتية أو في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتطرق الحوار إلى سبل الاستفادة من خبرات أبناء الجالية المصرية في هولندا للمساهمة في جهود التنمية.

الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج

تناول اللقاء أهم الموضوعات التي تشغل الجاليات المصرية في الخارج مثل الخدمات القنصلية، والتجنيد، واستخراج المستندات، ومساعي ربط الأبناء من الجيلين الثاني والثالث بالوطن وتنمية روح الانتماء، وسبل الإعلان عن المشروعات والمزايا التي توفرها الدولة للمواطن المُغترب لتكون في متناوله بشكل دوري.